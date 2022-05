Specials Olympics : Mickaël Watrin tire une force de son parcours

Depuis hier et jusqu’à samedi, des milliers de téléspectateurs sont attendus pour la 38e édition des Jeux nationaux pour athlètes en situation de handicap. 2700 athlètes dans 16 disciplines différentes dont le football. C’est dans ce sport que Mickaël Watrin donne le meilleur de lui-même.

Mickaël est gardien de but. Depuis toujours il vit pour le foot. Plus jeune, il a joué avec les jeunes à Auxerre, à Reims. À l’âge de quinze ans il est victime d’un accident de voiture et doit faire face à la schizophrénie depuis. Il débarque alors en Belgique pour être encadré à l’Institut de l’Air de Paix de Wasmes et intègre l’équipe Play Unified des Diables Rouges à Tubize il y a quatre ans. Lui, son son sourire et sa motivation ont été choisis pour incarner ces Jeux.