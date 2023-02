Spécialité liégeoise : tout savoir sur la "boûkète" en s'amusant

Dans l'émission qui met à l'honneur nos belles langues régionales, Louis Dechange, le plus jeune chroniqueur de la bande, a proposé un petit quizz autour de la crêpe ou plutôt de la "boûkète", cette spécialité liégeoise !

Entre traditions et superstitions, Véronique Adam, éditrice-présentatrice de l'émission et Isabelle Hauben, chroniqueuse pour la région liégeoise, ont tenté le sans-faute et ont ensuite lancé le défi à Louis de donner les ingrédients de la crêpe en wallon !

Louis, l'a-t-il relevé ?

Réponse dans cet extrait !