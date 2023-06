Spécialistes en PMA : quand métier et vocation s'unissent pour donner toute ses chances à la vie

1 personne sur 6 rencontre des problèmes de fertilité au cours de sa vie et 1 enfant sur 30 né aujourd’hui est issu de la Procréation Médicalement Assistée. Un défi individuel, de couple et surtout de société, pour lesquels existent des métiers qu’on explore en compagnie d’Olivier Marchal, sociologue et directeur de la Cité des Métiers de Charleroi.

S’il est une chose que les humains pratiquent depuis la nuit des temps avec régularité et abnégation, c’est le sexe reproductif. À quoi l’on doit d’ailleurs toutes et tous, d’être en vie et ravi de l’être.

De tous temps, le sexe nous suit, fascine et fâche. Il génère son flot d’élucubrations morales et de normes légitimes et surtout : ses enjeux de pouvoir.

Et quand on y pense, quelle chance, quelle richesse, quel trésor que de savoir faire des bébés comme ça. Facile. Sans apport d’énergie démesuré ni besoins d’interventions extérieures non-humaines. Sauf que parfois, ça ne fonctionne pas pour diverses raisons : parce que nos modes de vie où l’on fait bébé de plus en plus tard ; où le désir d’enfants survient à divers moments ; où quand un accident, une maladie, ou simplement parce que nos corps-éponges sensibles à leur environnement sont à présent (et plus que jamais auparavant) remplis de perturbateurs endocriniens, de pesticides, de métaux lourds et de plastique,... autant de facteurs qui grippent de plus en plus souvent l’horlogerie fine de nos capacités naturelle de reproduction. Alors, dans ces situations de détresse, de souffrance, de sentiment d’anormalité ou d’échec et face à une partie de la population qui ne comprend pas que des partenaires puissent ressentir si fortement le désir d’enfanter. Il existe des solutions et un accompagnement de grande qualité technique et humaine, dans les centres spécialisés en Procréation Médicalement Assistée (PMA).