Spécialiste des mares en milieux naturels : le grand plongeon

Mares et biodiversité s’harmonisent à merveille. A la croisée des milieux aquatiques et terrestres, ces étendues d’eau dormante offrent le gîte (et le couvert) aux espèces sauvages : batraciens, grands mammifères et oiseaux. Mais certaines pratiques, coutumières, les font disparaître. Il faut donc en créer des nouvelles et c’est ce que s’applique à faire Patrick. Il est chargé de la mise en œuvre du développement et du rapportage du projet " Mares " chez Natagora. Un as du biotope !