Spéciale thrash dans Classic 21 Metal

C'est ce vendredi que sort 72 Seasons, le nouvel album de Metallica. Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart vous proposeront bien sûr de le découvrir et le remporter dès 21h dans Classic 21 Metal, et dès 22h, place à une heure de thrash, sous-genre auquel Metallica a largement contribué, notamment avec le Big Four of Thrash, et qui s’étend toujours aujourd’hui.

Le metal en version accélérée a encore de beaux jours devant lui, comme ils vous l’expliqueront, tout en restant très fidèle aux pères fondateurs comme Anthrax, Slayer, Diamond Head, Megadeth et tant d’autres !

Il sera question des pionniers du genre issus de la bay area de San Francisco et des pionniers européens en Allemagne jusqu'à l'explosion du genre dans toute l'Europe et aux formations modernes.

Rappelons aussi que sur le site de la radio, vous pourrez remporter des places pour aller voir les deux concerts de Metallica à Paris, le 17 ET le 19/05 avec voyage en train, 3 nuits d’hôtel et petit déjeuner !