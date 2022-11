Spéciale Jerry Lee Lewis dans Dr Boogie (replay)

Né en 1935 à Ferriday en Louisiane d’une famille plus que modeste, à peine remise de la grande dépression, son prénom "Jerry" lui vient de sa mère en hommage à un acteur du cinéma muet dont elle oubliera le nom et "Lee" lui sera attribué par son père Elmo Lewis, en l’honneur de son oncle.

Véritable signature du style de Jerry Lee Lewis, c’est en 1957 que sort "Great Balls of Fire", un titre écrit par Jack Hammer et Otis Blackwell (l’auteur de notamment "Don’t Be Cruel" et "All Shook Up" fournis à Elvis). Blackwell va directement trouver le killer après son passage télévisé au Steve Allen Show.

Jerry Lee Lewis a remporté plusieurs disques d’or, des Grammy Awards et a été intronisé au Rock’n’Roll Hall Of Fame en 1986. C’est en février 2020, après plus d’un an passé à récupérer la motricité de sa main droite suite à un AVC, que Jerry Lee Lewis est entré en studio, pour enregistrer un album gospel. La boucle est bouclée.