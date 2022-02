Spéciale arbitrage au programme de Complètement Foot (Live vidéo 20H)

Ce dimanche soir, l'équipe "Complètement Foot" reviendra avec Stéphane Breda sur les nombreuses phases litigieuses de cette 26e journée de Jupiler Pro League, notamment le but de Sissako annulé suite à l'intervention du VAR lors de Standard-Cercle Bruges.



L'Union Saint-Gilloise accroit encore son avance au championnat après sa victoire face à l'Antwerp (0-2), grâce à un doublé de Deniz Undav, et conjuguée à la défaite du Club de Bruges (1-2) face à La Gantoise. Retour aussi sur la rencontre entre Anderlecht et Eupen.