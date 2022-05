Special Olympics : 2800 athlètes réunis pendant 3 jours dans le Brabant wallon

Cela fait près d'un an qu'ils s'entraînent au bocce, une discipline bien connue des Italiens et qui s'apparente à la pétanque . Les résidents du Colombier qui concourent dans cette discipline doivent faire preuve de concentration, d'une bonne psychomotricité aussi mais pour Kelly Van Bockstaele, leur coach, la principale difficulté réside ailleurs : On sait combien le mental est important pour tous les sportifs; ici , cette dimension prend énormément de place :avant qu'un entraînement puisse commencer- ou pas - il faut tenir compte de l'état émotionnel des participants et voir s'ils ont la capacité d'écouter les conseils qui leur sont prodigués. Certains entraînements sont plus productifs que d'autres mais la motivation elle, est toujours au rendez-vous. Cela fait deux ans qu'ils sont très peu sortis , qu'ils n'ont pas pu participer à des activités festives en extérieur, et les Special Olympics, avec leurs cortège d'animations, en fait partie . Le climat est donc à la fête, avec un peu de stress quand même...