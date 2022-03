"Speak softly love", le thème d’amour du Parrain de Nino Rota devenu un standard de la chanson repris par de nombreux artistes

La musique du Parrain est, dans l’inconscient collectif, indissociable du film lui-même. Cette musique est composée par Nino Rota, génie de la composition qui ponctue sa partition de références classiques. On retrouve notamment dans la bande originale du Parrain des extraits de la Passacaille en ut mineur ou encore de la fantaisie pour orgue en sol mineur.

Mais l’air qui restera à jamais attaché à Don Corleone est bien entendu le thème d’amour.

Et si le film a remporté trois Oscars à sa sortie, la musique de Rota n’était pas éligible à cette cérémonie. Et pour cause, la musique utilisée par Nino Rota pour Le Parrain a été composée, en partie, pour un autre film, Fortunella d’Eduardo De Fillipo, réalisé en 1958. C’est en effet dans ce film que l’on entend pour la première fois ce thème, pourtant si attaché au film de Francis Ford Coppola.

Le succès n’est pas au rendez-vous pour Fortunella et Nino Rota reprendra ce thème iconique dans sa composition du Parrain. Une mélodie qui donnera lieu, pour la sortie du film et la bonne diffusion et promotion à la radio, à une chanson, Speak softly love, écrite par Larry Kusik, interprétée par Andy Williams sur la fameuse mélodie de Nino Rota.

La chanson rencontre un succès populaire immense, se plaçant au sommet du Top 100.