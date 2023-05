Sparks, une pop toujours imbibée de cinéma

Russell cite, parmi ses films favoris de cette blonde iconique, "This gun for hire" ("Tueur à gage"), "The blue Dahlia" ("Le dahlia bleu"), mais aussi "I married a witch" ("Ma femme est une sorcière") qui "prouve qu’elle était aussi à l’aise dans le dramatique que dans le comique".

A propos d’âge d’or d’Hollywood, une autre nouvelle chanson, "Take me for a ride", fait défiler les images d’un polar, avec un fugitif nommé Johnny et une certaine Laura au volant d’une Chevy, voiture américaine mythique produite dès les années 1950.

Et voilà que les Sparks préparent un nouveau film musical, dont ils ne laissent filtrer que le titre de travail "X Crucior". "On était tellement heureux après + Annette +, qui nous a menés sur le tapis rouge du festival de Cannes, aux César, on voulait continuer", se contente de lâcher Russell.

Une belle revanche car le 7e art fut jusque-là source de désillusions. Les Sparks auraient dû jouer dans un film de Jacques Tati et participer à l’adaptation d’un manga avec Tim Burton. Deux projets avortés.

La France leur réserve un beau clin d’œil le 13 juin pour leur concert à Paris au Grand Rex, salle de concerts mais aussi cinéma à la grandiose façade Art Déco. "J’ai regardé sur internet, j’ai hâte d’y être", souffle Russell.