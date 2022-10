Spandau Ballet : les frères Kemp, rois de la pop 80’s et stars de cinéma

Une fratrie anglaise tout aussi connue pour son apport à la pop ''new romantic'' des années 80 qu’au cinéma dans les années 90 : les frères Kemp du groupe Spandau Ballet.

Gary et Martin Kemp n’ont pas commencé leur carrière par le son mais bien par l’image. Ces 2 Britanniques sont tombés dans le théâtre et le cinéma depuis leur plus tendre enfance à Londres. Gary Kemp naît en 1959 à Smithfield, quartier de Londres. Avec son frère Martin de 2 ans son cadet ils sont d’abord attirés par la comédie. Dès leur plus jeune âge, ils se produisent au théâtre Anna Scher fondé en 1968.