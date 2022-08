Space Perspective proposera bientôt des capsules pour touristes dans la stratosphère

Space Perspective a dévoilé les plans de son vaisseau spatial "Neptune". Une capsule qui emmènera des touristes 32 km au-dessus de la Terre, le tout dans le plus grand luxe, avec bar et sièges inclinables.

Le voyage sera possible pour 8 passagers à la fois et durera 6 heures pour l’aller-retour.

Pour la modique somme de 125.000 dollars, le "commun des mortels" pourra embarquer à bord de cette capsule, attachée à un ballon qui leur permettra de monter doucement (sans propulsion comme pour une fusée) vers la stratosphère afin d’admirer l’espace et la Terre depuis la limite entre notre planète et le vide spatial.

Selon InterestingEngineering, Taber MacCallum, fondateur, co-PDG et CTO de Space Perspective, explique : "Des siècles d’exploitation et de développement de ballons et de parachutes démontrent que voler avec un ballon du lancement à l’atterrissage, avec des parachutes traditionnels comme système de secours de réserve, est de loin la solution la plus simple, la plus sûre et la plus robuste."