SpaAsia, le meilleur de l’Asie sur deux et quatre roues !

Que ce soit sur deux ou quatre roues, elles sont tout simplement devenues incontournables !

Qu’il est loin le temps où les premières marques japonaises importées sur le vieux continent constituaient autant de curiosités exotiques. Aujourd’hui, le continent asiatique est omniprésent sur la scène de l’automobile et de la moto. Et un événement d’ampleur internationale va leur rendre hommage le dimanche 18 septembre sur le Circuit de Spa-Francorchamps : SpaAsia. By DG Sport !

Dans la lignée de son événement dédié à l’Italie, SpaItalia, DG Sport lance aujourd’hui SpaAsia. Un événement ayant pour but de rassembler le meilleur des deux et quatre roues asiatiques…mais pas que !

Sur la piste, le particulier propriétaire d’un véhicule asiatique aura l’occasion de prendre part soit à des sessions dites " rapides " ou à une parade. Le tout, toujours à moto ou en auto. En dehors, il sera possible d’admirer diverses expositions proposées par les marques mais aussi par les particuliers.

Clou du spectacle, la présence des voitures ayant marqué la saga " Fast and Furious ".