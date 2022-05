Spa : une éclipse de Lune, cette nuit, pour les lève-tôt

Une éclipse totale de Lune aura lieu dans cette nuit de dimanche à lundi au petit matin. Les amateurs devront se lever tôt comme le précise Emmanuel Jehin du GAS, le Groupe astronomique de Spa :

"Il y a environ deux éclipses totales de Lune par an visibles depuis notre planète mais cela dépend de l’endroit. Il faut en effet que le soleil, la Terre et la Lune soient parfaitement alignés. La dernière visible totale de lune depuis la Belgique a eu lieu en janvier 2019 et la prochaine ne sera visible qu’en décembre 2029 ! "

Comment cela va se passer et que pourra-t-on voir ?

"La première partie du phénomène sera en effet bien visible de chez nous à partir de 4h30 du matin environ au moment où la pleine lune entre dans l’ombre de la terre. Pendant une heure elle va se faire "grignoter", pour, une heure plus tard, être complètement plongée dans le cône d’ombre de la terre projecté dans l’espace. C’est vers 5h30 que va débuter la phase de totalité qui va durer également une heure mais qui ne sera pas visible dans son entièreté. En effet la lune va se coucher un peu avant 6 heures du matin, alors que le Soleil se lève de l’autre côté. Le spectacle pourrait être surprenant avec une lune totalement éclipsée de couleur orange rouge en train de se coucher avec un ciel bleu.

Pour réaliser peut-être de splendides photos et observer au mieux cette éclipse, il faut se munir de jumelles et se rendre dans un endroit dégagé en espérant un ciel sans nuages.