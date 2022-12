Spa Rally : Stéphane Lefebvre en champion, Thierry Neuville assure le spectacle

On a donc assisté à un solide bras de fer entre Stéphane Lefebvre, le champion de Belgique et Grégoire Munster, encore auréolé de sa première victoire mondiale (en WRC 2) au rallye du Japon. C’est toutefois le pilote français qui a marqué les esprits lors de cette première étape. Le pilote DG Sport, sur la Citroën C3 Rally2, a fait honneur à son titre en collectionnant les temps de référence ce samedi. Le Nordiste, champion de Belgique, qui voudrait encore décrocher une ultime victoire (la 8e cette saison en BRC), occupe la tête du rallye avec une avance de 25 secondes sur Grégoire Munster.

" Pour l’instant, tout va bien. On a fait une séance de test en début de semaine dans les Vosges. On a essayé de nouvelles choses sur la voiture et cela me convient plutôt bien. Je me sens vraiment à l’aise avec la voiture. On se fait plaisir. C’est la dernière manche de l’année donc on roule libérés et pour le plaisir. C’est un des plus beaux parcours de la saison. C’est boisé, vallonné avec du grip et des portions très étroites. Franchement, c’est vraiment une très belle épreuve. Dommage que la neige ait disparu, cela aurait pimenté encore un peu plus ce rallye. Nous avons réalisé 7 scratches sur 10 et on possède une avance de 25 secondes. C’est très bien même si Grégoire Munster roule à domicile. Il connaît parfaitement le parcours et ne va rien lâcher. Tout peut encore se passer ce dimanche ".

Si rien n’est joué, l’ex-pilote WRC de chez Citroën a dominé la première journée de ce rallye. Grégoire Munster, le pilote verviétois, espère encore inverser la tendance ce dimanche : " Dommage notre erreur dans l’avant-dernière spéciale de la journée parce que nous étions dans le sillage immédiat de Stéphane Lefebvre. Cela dit, je reste quand même optimiste car on va continuer à lui mettre la pression et les spéciales de ce dimanche seront très différentes, donc tout reste à jouer d’autant que les conditions sont ultra-piégeuses. On a le rôle de chasseur et on est bien décidé à chasser jusqu’au bout ".

A 50 ans, Jos Verstappen, qui a plus que de beaux restes, occupe la 3e marche du podium. Le Néerlandais est confortablement installé à la 3e place, à 2’03" du leader. Le père du double champion du monde de Formule Un, précède Cédric De Cecco de 30 secondes. La bataille pour le podium devrait faire rage ce dimanche.