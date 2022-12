Spa Rally : sans forcer son talent, Stéphane Lefebvre s’impose en champion devant Grégoire Munster

Champion à l’applaudimètre, Thierry Neuville n’était pas venu à Spa pour la victoire. Après une saison éprouvante en WRC, le pilote saint-vithois était de retour sur ses terres pour le fun tout en assurant le spectacle au volant d’une BMW M3 E30 d’une autre génération. Objectifs atteints pour le quintuple vice-champion du monde (7e au général) qui a régalé le public venu plus nombreux ce dimanche : " Tout à fait, mission accomplie. Tout s’est bien passé et on a pris un maximum de plaisir même si avec la M3 les premiers mètres sous la neige lors du shakedown ont été un peu compliqués. Cela n’a évidemment rien à voir avec la voiture avec laquelle je roule habituellement en WRC. Mais au fil du rallye, on a trouvé les réglages qui nous convenaient, compris le fonctionnement de la voiture et ses limites. On a ensuite haussé le rythme et assuré le spectacle. On a aussi profité de l’occasion pour entamer la collaboration avec Alex Bengué, notre nouvel ouvreur, surtout vu le parcours et les conditions météo. C’était parfait. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place et on a progressé tout au long du week-end. Alex a ainsi pu faire les corrections et aussi voir comment je lis la route. Je pense que nous serons prêts pour le Monte-Carlo fin janvier ".

Enfin, Tom Rensonnet a été sacré champion de Belgique Juniors ce week-end. Le pilote verviétois, qui a accumulé les temps de référence en Juniors BRC, a réalisé le doublé : le titre en RC4 et en juniors. Avec la Renault Clio Rally4, le lauréat du volant du RACB National Team, qui a roulé sans pression ce dimanche, s’est même permis le luxe de terminer à la 9e place du classement général. On signalera encore que Thierry Delrée, 12e au général, avec une Clio, a remporté le premier Challenge Bruno Blaise, en hommage au pilote malmédien, décédé le 20 novembre dernier au rallye des Crêtes de Bellevaux.