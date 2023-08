Spa : "Pinocchio" au Royal Festival, pour dépasser le simple, conte pour enfants.

Ce week-end, l’édition 2023 du Royal Festival de Spa a commencé par ce qui paraît être un conte pour enfants "Pinocchio". Mais si l’histoire du pantin en bois et de son célèbre papa est connue, le spectacle proposé à Spa propose différents niveaux de lecture. Les plus jeunes, les enfants, y retrouveront le pantin un peu turbulent, désobéissant. Les adultes découvriront le voyage d’une pauvre petite troupe de théâtre qui n’a que Pinocchio à son répertoire et qui est tiraillée entre vendre son âme au diable en allant jouer pour les chemises noires de Mussolini ou mourir de faim. "Pinocchio" deviendra-t-il le symbole de l’ordre dans une Italie en pleine montée fasciste ou résistera-t-il ? Maggy Jacquot et Axel De Booseré qui proposent cette œuvre poussent le spectateur à la réflexion sans jamais oublier que le théâtre est aussi un divertissement.

Le Royal Festival a démarré sur des chapeaux de roue mais ce n’est là qu’un spectacle parmi la trentaine que propose le Festival jusqu’au 20 août avec du théâtre bien sûr mais aussi du cirque, de l’humour, de la musique, des spectacles de rue et bien d’autres bons moments à découvrir.