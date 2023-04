Spa: pas de remplissage temporaire du lac de Warfaaz au grand dam de l'exploitant des pédalos

Cela fait un an que le lac de Warfaaz, haut lieu touristique de Spa, a été vidangé pour travaux de curetage et de sécurisation du barrage; l'entame des travaux a connu du retard; en fait, quasi rien n'a été entrepris pendant un an; actuellement, le lac est à un niveau très bas, ce qui lui confère une image un peu tristounette et limite son attrait touristique en raison notamment l'absence de pédalos et de possibilité de pêche pour minimum deux ans encore.