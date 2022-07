Spa : les derniers poissons du Lac de Warfaaz sauvés par la pêche à la ligne

Pour les pêcheurs de la Warfazienne, la société active au lac spadois, c’est la surprise de l’été : ils n’auraient jamais pensé pouvoir relancer leur ligne alors que la pêche est interdite depuis le début de la vidange du lac en avril dernier.

"On prend beaucoup de petits poissons. De temps en temps un gros", explique Eric Pirnay, pêcheur à la Warfazienne,"aujourd’hui, j’en ai pris une quinzaine sur une heure et une cinquantaine depuis le début de la semaine !"

Actuellement, le lac n’est pas totalement à sec : il reste une fine nappe de 30 à 50 centimètres d’eau, curieusement très poissonneuse.

"En principe, avec les chaleurs et les orages, il y aurait dû y avoir une énorme mortalité. Et ici, on a l’impression qu’il y a des sources au fond de cette nappe parce que l’eau reste froide", ajoute Serge Vanpevenage, garde champêtre particulier pour la Warfazienne.



La Warfazienne a donc souhaité sauver les dernières espèces. Un vœu exaucé par la ville de Spa qui l’a autorisée à pêcher durant 5 jours, jusqu’à vendredi, à la ligne uniquement, et avec maximum 10 pêcheurs. Depuis lundi, quelques carpes, des tanches, une anguille mais surtout 600 gardons au moins ont ainsi été récupérés.

Les poissons pêchés cette semaine seront transférés dans des étangs voisins puis rendus au lac de Warfaaz à la fin des travaux.