Spa : les caillebotis de la Fagne de Malchamps sauvés et restaurés

Les caillebotis en fagne spadoise sont sauvés. Ces petits chemins en bois sont en très mauvais état. Un tronçon de 2 kilomètres et demi est même à refaire d’urgence.

Pour cela il fallait trouver près de 400.000 euros.

Faute de budget suffisant, le département nature et forêt suggérait un remplacement par des chemins empierrés qui, sur 50 ans, coûtent jusqu’à 8 fois moins cher. Le permis avait même été demandé. Une idée qui avait provoqué un véritable tollé au sein d’une série d’associations et de la ville de Spa.

Finalement, les ministres wallonnes de l’environnement et du patrimoine ont décidé de débloquer 1 million pour ces fameux caillebotis.

"Je me réjouis que le gouvernement wallon ait pris ses responsabilités et qu’on ait une solution pérenne pour ces caillebotis. Ces petits sentiers, c’est lié à l’imaginaire fagnard. On n’imagine pas découvrir la Fagne autrement que grâce à ces petits chemins sinueux, extrêmement bucoliques, qui permettent à la fois d’avoir une vue un peu surélevée sur l’environnement qui nous entoure et en même temps, c’est notre conviction, de le protéger au mieux puisque ça permet de centrer la fréquentation sur des chemins qui protègent la biodiversité et les espaces riches et fragiles que sont les milieux fagnards. C’est aussi un véritable attrait touristique.", explique Yoann Frédéric, l’échevin spadois de l’environnement.

D’autres caillebotis sur le plateau fagnard pourraient bénéficier d’une partie de ce subside wallon.