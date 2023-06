Spa : la restauration de la Galerie Léopold II, patrimoine exceptionnel de Wallonie, est en voie d’achèvement

Les travaux ont démarré en septembre 2020. La Galerie, classée et inscrite au Patrimoine Exceptionnel de Wallonie, a été complètement démontée, pièce par pièce, puis remontée dans le respect complet de l’architecture de jadis : " il a fallu d’abord déterminer les désordres, explique Thierry Lejeune, architecte, auteur de projet, c’est-à-dire la rouille, les fissures dans la fonte, les boulons dévissés et corrodés, définir ce qui a été démonté au fil de l’histoire ; après cette analyse, on est arrivé à la conclusion qu’il fallait tout démonter puis remonter la Galerie pour en assurer l’avenir." L’ornementation avait aussi quasiment disparu : or, c’était le charme de la Galerie qui n’était plus, à la fin, qu’à l’état de squelette.