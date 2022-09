Spa Francorchamps, un siècle d’histoires (Documentaire exclusif RTBF)

Le Premier Grand Prix Automobile de Spa a eu lieu en août 1922. Francorchamps est aujourd’hui l’un des plus vieux tracés routiers du monde, avec celui du Mans et l’île de Man. Mais c’est le seul qui soit toujours homologué F1 : un véritable patrimoine national qui ne doit, et ne devra jamais rien au hasard ! C’est ce qu’on découvre dans ce film documentaire qui fait la part belle aux rencontres et à l’inédit. Après 80 minutes, on ne voit plus ce circuit avec les mêmes yeux. Et on apprécie davantage encore ce petit bout d’histoire de Belgique ! Un document exclusif RTBF de Christophe Hanquet et Emmanuel Van der Brempt.