Spa-Francorchamps : le circuit se dote d’une application mobile

Ce week-end, c’est le Grand Prix de Belgique. Pour l’occasion, le circuit Spa-Francorchamps se dote d’une nouvelle application mobile. Celle-ci permettra de faciliter l’accès aux 380.000 visiteurs attendus aux abords du circuit. Derrière cette innovation, on retrouve l’entreprise liégeoise Deuse, spécialisée en ingénierie informatique. Mais que propose réellement cette application ?

Les événements et autres sites événementiels de grande ampleur adoptent une application mobile. Aujourd’hui, c’est au tour de Spa-Francorchamps. "L’application va aider les visiteurs à préparer leur visite, à mieux se diriger tout en sachant ce qui se passe exactement pendant le Grand Prix", explique Maxime Deuse, gérant de la compagnie Deuse.

Dans l’application F1 Spa GP, on retrouve : les horaires des courses et des diverses activités proposées, le classement des pilotes et des équipes, mais aussi une carte détaillée du site. De plus, l’application intègre les tickets d’entrée afin de fluidifier les entrées sur le site.