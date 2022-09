Spa-Francorchamps fin juillet, Monaco prolongé de trois ans, la F1 dévoile son calendrier 2023

Il était attendu, il est enfin dévoilé. La FIA a officialisé le calendrier 2023 de la prochaine saison de Formule 1.

Nouveauté pour l’année prochaine, il y aura 24 courses au total, un record en la matière. On notera le retour du Grand Prix de Chine qui avait été annulé en 2020, 2021 et 2022 en raison de la pandémie. Le Grand Prix du Qatar réapparait aussi au calendrier. Il n'a pas eu lieu en 2022 en raison de la Coupe du monde de football.

Maintenu au calendrier, le Grand Prix de Belgique change de date. Contrairement aux éditions précédentes, il ne se déroulera plus fin août mais un mois plus tôt, le week-end du 30 juillet soit à la date habituellement réservée aux 24h de Spa. Il s’agira de la dernière course avant la trêve estivale. La saison reprendra ensuite le 27 août aux Pays-Bas.

Le GP de Monaco reste lui aussi au calendrier et aura lieu le 28 mai. Il n'y aura donc pas de problème de date avec les 24h du Mans (10 & 11 juin 2023) à l'occasion de leur édition centenaire l'année prochaine. Le promoteur de la course de la Principauté peut avoir le sourire puisqu'il a annoncé une prolongation de trois ans. Les pilotes et les fans profiteront donc encore de ces tracés qui ont fait l'histoire de de la F1.

On notera aussi que les Etats-Unis accueilleront trois courses. En plus du Grand Prix de Miami et du Grand Prix des Etats-Unis à Austin, s'ajoute une nouvelle épreuve qui se déroulera à Las Vegas.

La saison 2023 de Formule 1 débutera le week-end du 5 mars à Bahreïn. On connaîtra le 26 novembre au plus tard le nom du champion du monde lors de la dernière course de la saison organisée à Abu Dhabi.