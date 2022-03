Spa-Francorchamps : 25 millions d'euros investis et une nouvelle tribune

Melchior Wathelet est le président du conseil d'administration : "On a sécurisé véritablement le circuit, avec des zones de dégagement beaucoup plus larges, le retour du bac à graviers pour faire moto et voiture, avec des accommodations entre les voitures et les motos pour permettre à ce circuit de véritablement être présent toute l’année".

Les gens vont pouvoir voir les voitures passer devant le raidillon, avec une vue imprenable en pleine nature.

Et d'ajouter : "La tribune est simplement magnifique. Elle est au plus bel endroit du circuit. Elle est au raidillon. Et alors les gens vont pouvoir voir les voitures sortir de la source, passer devant le raidillon, avec une vue imprenable en pleine nature, avec des zones VIP exceptionnelles et des sièges exceptionnels pour une vue superbe. Ce sera véritablement cette tribune magique à l’endroit magique du circuit. Elle fait partie du montant d’investissement global dans le plan de 25 millions d’euros global, qu’on investit aujourd’hui. Je ne connais pas l’ensemble des postes l’un après l’autre en tant que tel, mais la tribune n’est pas le plus gros poste. Tout ce qui est aménagement du circuit, réasphaltage, nouveaux bacs à graviers, zone de sécurisation. Mais, évidemment, la tribune, c’est ce qu’on voit parce que c’est là que les spectateurs vont aller s’asseoir ".

Notez que les paddocks sont en train d’être réaménagés. Le circuit de Francorchamps accueillera cette année 26 week-ends d’épreuves et d’événements divers.