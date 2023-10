Spa : feu vert du Conseil d’Etat pour le village de vacances à Mambaye

C’est un projet dont on parle depuis plusieurs années à Spa : la construction d’un village de vacances au domaine de Mambaye.

Le domaine accueille jusqu’à présent des séjours de groupes de jeunes mais les propriétaires veulent se diversifier.

Ils envisagent donc la création de 150 unités de logements touristiques pour un tourisme convivial et familial. Un projet qu’ils annoncent écoresponsable et intégré à l’environnement. C’est ainsi que les deux châteaux du site seront rénovés et conservés.

Malgré des améliorations apportées après les réunions d’information, le projet suscite toujours la polémique.

Des riverains ont ainsi attaqué, devant le Conseil d’Etat, le Schéma d’Orientation Local (le SOL) dont une partie du périmètre englobe le projet Mambaye.

Le Conseil d’Etat vient de rendre son arrêt. Il indique el le projet SOL est bel et bien conforme. Sur ce point, les riverains sont donc déboutés. Voilà qui laisse espérer aux responsables du domaine une issue favorable pour leur projet.

Le projet de village de vacances devait initialement prendre forme dès l’année prochaine. Les promoteurs envisagent la création d’une cinquantaine d’emplois