Spa Euro Race 2022

C’est un véritable concert explosif de sport automobile qui se déroule pendant 3 jours sur la magnifique scène du circuit de Spa-Francorchamps : Spa Euro Race. Les 15, 16 et 17 juillet, cet événement verra défiler des centaines de pilotes, jeunes et confirmés, tous plus ambitieux les uns que les autres et impatients de démontrer leur immense talent sur l’un des tracés les plus sélectifs.