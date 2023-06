Spa abrite depuis 30 ans le seul Musée du pays dédié à la Lessive !

Un Musée consacré à la lessive était évident car celle-ci est liée à l’histoire de Spa et ses curistes, les Bobelins : " il y a 250 ans, poursuit Paul Jehin, on sait qu’il y avait des lavandières qui travaillaient dans de petits ateliers familiaux du Vieux Spa ; toute une compétence se développe pour faire la lessive des Bobelins qui venaient en cure à la fin du 19ème siècle."

C’est en 1993 que Paul Jehin et d’autres bénévoles rassemblent machines et outils, offerts par des Spadois, et achètent quelques pièces. Le Musée est né et s’étoffera au fil du temps, avec aussi de jolis mannequins en costumes d’époque "on y voit essentiellement des machines, l’évolution depuis la planche à laver, le battoir, les premières machines en bois, les machines électriques pour arriver à la machine moderne."

Infos : museedelalessivespa.be