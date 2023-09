Soyez nos invités VIP au Festival International du Film de Namur

C’est une photo de Shaun Greenhalgh qui a donné l’idée de ce film à Yolande Moreau. Shaun est un célèbre faussaire britannique décrit par l’hebdomadaire Newsweek comme un homme trapu, blafard, qui n’a jamais eu d’emploi et avait échoué à entrer dans le corps des Royal Marines parce qu’il ne savait pas nager.

Et pourtant, il a dupé les musées du monde entier pendant plus de 17 ans. Ses parents s’occupaient d’écouler la marchandise et leur trafic aurait pu durer encore très longtemps s’il n’avait pas commis une faute d’orthographe.

Yolande Moreau n’a pas eu envie de faire un documentaire sur ces faussaires de talent. Elle a plutôt voulu parler de notre besoin de rêver, de sublimer la réalité souvent pas très excitante ! Pas seulement à travers la peinture ou la sculpture, mais dans nos vies, au quotidien. Nous faisons tous des mensonges… Et si nos mensonges étaient de petits arrangements avec la réalité pour la sublimer ?