"Soy Libre" : le documentaire primé aux Magritte, ce lundi sur La Trois

Avec Soy Libre, Laure Portier a remporté en mars dernier le Magritte du meilleur documentaire. Un film exceptionnel, en coproduction avec la RTBF

"Ta mère, c’est aussi la mienne." Derrière la caméra, Laure Portier réplique à son petit frère Arnaud Gomez. Comme leurs noms de famille l’indiquent, ils n’ont pas le même père. Ils ont huit ans d’écart et ne vivent pas dans les mêmes milieux. Très vite, on comprend qu’Arnaud est prisonnier de sa cité – et des préjugés – et qu’il flirte avec la délinquance.

C’est en 2005 que Laure Portier a commencé à filmer celui qu’elle appelle Nono, sans jamais imaginer diffuser les images. Mais en 2012, à la sortie de prison de son frère, elle lui propose de réaliser un documentaire.

Soy Libre raconte le parcours tumultueux d’un jeune homme en quête d’émancipation. Une quête de près d’une décennie qui le mène aux quatre coins du monde. Le portrait d’un frère qui ne cesse de grandir, dressé par sa grande sœur.

