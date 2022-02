SOWoods, planter des micro-forêts en ville !

Les forêts Myiawaki fleurissent aux 4 coins du monde, dans les espaces urbains et périurbains. Elle constitue une solution face au réchauffement climatique car la méthode a fait ses preuves : les arbres poussent en vitesse accélérée, environ 5 à 10 fois plus vite qu’une forêt normale… et de manière 30 fois plus dense aussi. La micro-forêt devient un petit paradis vert idéal en ville pour ramener un peu de biodiversité. Et inutile de rappeler les bienfaits des arbres sur la qualité de vie et sur la qualité de l’air !

Pour ainsi revégétaliser la ville, SOWoods analyse le sol au préalable, l’enrichît d’amendements naturels (broyats, compost,…) et choisit des espèces adaptées à la terre en présence. Puis vient la plantation, qui ne respecte pas forcément LA règle d’or du bon petit jardinier, comme l’explique Raphaël, l’agronome de l’équipe : " Le fait de planter de manière dense, ce n’est pas forcément bien mais, dans ce cas-ci, c’est positif parce qu’on veut un retour rapide de la biodiversité. En plantant de manière très serrée, les arbres vont rentrer en compétition pour la lumière et les différents nutriments du sol. Ils vont donc pousser plus rapidement ! On a perdu notre biodiversité en Europe, environ 80% de notre biodiversité, donc le fait de planter de multiples espèces différentes, ça va faire revenir une biodiversité au niveau des végétaux mais également au niveau du sol… avec le retour aussi des animaux. Tout cela va créer un mini-écosystème vert dans Bruxelles. "