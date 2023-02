Souviens-toi l’été dernier, film culte des années 90, va avoir une suite

Les années 90 reviennent en force et les reboots se suivent à une cadence soutenue. Dernier exemple en date : Souviens-toi l’été dernier, sorti en 1997, va avoir droit à une suite. On prend les mêmes et on recommence puisque selon RadarOnline, les stars du film, Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr, sont en pleine négociation pour reprendre leurs rôles.

Sony Pictures surfe sur la vague des relances de franchises (Halloween, Candyman, Massacre à la tronçonneuse, Scream, Vendredi 13, Hellraiser…) et poursuit l’exploitation du filon de la nostalgie. Une vague devenue un genre que les Américains appellent "legacyquel", littéralement une "suite-héritage", à mi-chemin entre une suite, un reboot et un hommage rétro.

Souviens-toi l’été dernier va être remis au goût du jour pour un nouveau volet par le producteur de l’époque Neal H.Moritz, Leah McKendrick comme scénariste, et Jennifer Kaytin Robinson à la réalisation (Si tu me venges…).

Si les acteurs originaux vont réapparaître, ils passeront aussi le relais à une nouvelle génération qui sera mise en place pour donner un coup de jeune au casting et assurer la relève en cas de succès au box-office.

Inspiré du roman Comme dans un mauvais rêve de Lois Duncan (1973), ce film slasher retraçait l’histoire d’une bande d’adolescents traqués par un tueur muni d’un crochet, venu leur faire payer le meurtre accidentel qu’ils avaient commis, au volant de leur voiture un an plus tôt. L’affiche était aussi partagée avec Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) et Ryan Philippe (Sexe Intentions) dont on ignore à ce stade s’ils feront partie de la nouvelle aventure…