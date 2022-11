“Souvenirs Souvenirs Johnny Halliday” : revoir Johnny

Si Johnny était connu pour mettre le feu à la scène en solo, plusieurs extraits le montrent en duo avec ses amis comme Patrick Bruel, Renaud, Eddy Mitchell, Florent Pagny, Céline Dion, Alain Souchon, Laurent Gerra ou encore Julien Clerc. Il n’hésitait également pas à se produire avec des artistes plus jeunes comme Christophe Maé, Kendji Girac et Zaz. “Souvenirs Souvenirs Johnny Hallyday” traverse ainsi les années et surtout les morceaux de légende, commençant en toute logique avec “Allumer le feu”. Le documentaire s’enrichit également de plusieurs témoignages et d’anecdotes, avec une proximité par moment touchante quand on évoque rapidement par exemple sa relation avec son fils David. Cela mènera à la chanson “Sang pour sang” ainsi qu’un album conçu entre père et fils qui deviendra un des plus gros succès de ventes dans le domaine.