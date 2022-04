Souvenirs, anecdotes, émotions : Thierry Luthers, "une grande voix de la radio", part à la retraite

Michel Lecomte, ancien rédacteur en chef des Sports de la RTBF, est lui aussi intervenu pour saluer celui qu'il a côtoyé pendant 18 ans à la rédaction. "En un mot, Thierry c'est la référence, et pour les jeunes journalistes, j'espère que ce sera l'héritage. Sa voix restera une grande voix de radio. Et puis, il y a aussi chez lui le besoin et la force de l'enquête. Il ne lâchait jamais le morceau et a investi beaucoup de temps dans l'enquête."

Nouveau chef des Sports de la RTBF, Benoît Delhauteur a appuyé aussi ses qualités d'enquête, tout en partageant une des facettes de sa personnalité: sa bonhommie et sa culture. "Quand on se retrouvait à côté de lui dans l’avion vers un grand tournoi et qu’on était de bonne humeur, on savait qu’on allait bien s’amuser grâce à tous ses quizz. Si on était fatigué, c'était différent. Mais ce que je retiens aussi, c'est sa qualité d'orateur, lors de réunions entre confrères journalistes et avec l'Union belge, avant des matchs internationaux. Il y prenait la parole dans un style rien qu'à lui qui faisait souvent bien rire l'assemblée."