Souvenez-vous de la série télévisée ''The Monkees'' et leur fameuse Monkeemobile !

The Monkees, groupe américain fondé de toutes pièces pour lancer la série télévisée du même nom au milieu des 60’s. Peu de gens, à l’époque, croyaient au succès de ce boys band artificiel. Et pourtant, ils ont vendu environ 75 millions disques et ''I’m a Believer’' est leur plus grand succès.

A la télévision, leur célèbre et fameuse Monkeemobile apparaissait régulièrement dans la série, une voiture très spéciale, délire stylistique de Dean Jeffries, célèbre designer et spécialiste de la customisation. Sur la base d’une Pontiac GTO est posée une sorte de grande toile de tente qui sert de capote, d’un goût douteux et surtout pas pratique pour rouler.