La vidéo d’un étrange phénomène volant fait le tour de la planète et effraie bon nombre de spectateurs dans la région de l'oblast d'Amour en Russie. En cette journée mondiale des OVNIS, revenons sur cette info qui avait défrayé la chronique l'été passé.

On peut voir dans une vidéo YouTube, comme l’explique le NYPost : "Mes amis et moi avons vu le mouvement d’un objet dans le ciel, cela ressemblait à une comète, mais il a volé lentement et nous avons réalisé que c’était une sorte de fusée ou une machine volante. Un peu plus tard, il a explosé et un motif en forme de méduse s’est formé, nous avons même entendu une sorte de son similaire à l’explosion."