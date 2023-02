Soutien aux victimes du tremblement de terre en Syrie et en Turquie : tous les médias audiovisuels s’unissent pour soutenir le Consortium 12-12

À travers cette opération, nous souhaitons aider le Consortium 12-12 à récolter une somme suffisante pour apporter une aide concrète à la population turque et syrienne victime des séismes.

Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, vous pouvez d’ores et déjà effectuer vos dons via le numéro de compte bancaire 12-12 BE 19 0000 0000 1212 et la page de dons en ligne www.1212.be jusqu’au 31 juillet 2023.

Vous pouvez également soutenir l’association Médecins sans frontières en faisant un don via le numéro de compte bancaire BE73 0000 0000 6060 et la page de dons en ligne https://donate.msf-azg.be/earthquake/~mon-don ?_cv = 1