Підтримка України та купівельна спроможність | Soutien à l’Ukraine et pouvoir d’achat

Le soutien de l'opinion publique européenne à l'Ukraine face à l'invasion russe reste solide aujourd’hui, mais la crise du pouvoir d'achat et d'autres préoccupations commencent à freiner l'enthousiasme initial. C’est ce que révèle une étude "Eupinions" menée en mars et en juin auprès de 12 000 citoyens européens dans les 27 États membres. Une tendance notamment constatée en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

Selon cette étude, 60% des Européens approuvaient en mars la livraison d'armes à l'Ukraine par l'Union européenne. Avec 62%, les Belges étaient légèrement plus favorables que la moyenne, un pourcentage en baisse de 3 points aujourd’hui. En Belgique, c’est surtout le soutien à l'accueil de réfugiés ukrainiens qui s'est détérioré, passant de 84% dans les premières semaines suivant l'invasion russe à 79% en juin.

Par ailleurs, ce sondage montre aussi que le prix personnel à payer pour mener une action contre la Russie suscite des hésitations. La crise du pouvoir d'achat, alimentée par la hausse des prix de l'énergie, domine en effet les préoccupations personnelles des Européens. Ainsi, si 72% des Européens sont favorables à une plus grande indépendance en matière d'approvisionnement énergétique de l'Union (même si cela implique des prix plus élevés), ce soutien est en baisse de 3% depuis mars.