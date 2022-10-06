Підтримка України та купівельна спроможність | Soutien à l’Ukraine et pouvoir d’achat

Підтримка європейської громадськості України перед обличчям російського вторгнення сьогодні залишається сильною, але криза купівельної спроможності та інші проблеми починають пригнічувати початковий ентузіазм. Про це свідчить дослідження "Eupinions", проведене в березні та червні серед 12 000 європейських громадян у 27 країнах-членах. Ця тенденція спостерігається, зокрема, у Бельгії, Франції та Нідерландах.

Згідно з цим дослідженням, 60% європейців у березні схвалили постачання зброї в Україну Євросоюзом. Отримавши 62%, бельгійці були трохи сприятливіші, ніж у середньому, відсоток знизився сьогодні на 3 пункти. У Бельгії, перш за все, погіршилася підтримка прийому українських біженців, яка впала з 84% у перші тижні після російського вторгнення до 79% у червні.

Крім того, це опитування також показує, що особиста ціна, яку доведеться заплатити за дії проти Росії, викликає сумніви. Криза купівельної спроможності, викликана зростанням цін на енергоносії, домінує серед особистих проблем європейців. Таким чином, хоча 72% європейців виступають за більшу незалежність у питанні енергопостачання від Союзу (навіть якщо це передбачає підвищення цін), ця підтримка знизилася на 3% з березня.