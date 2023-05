Southampton relégué après une saison cauchemar : que va faire le grand talent belge, Roméo Lavia ?

C’était tristement dans l’air depuis de longues semaines. C’est désormais officiel. Englué en fond de classement depuis des lustres, Southampton est officiellement relégué en Championship après sa 24e (!) défaite en championnat, concédée à domicile contre Fulham (0-2).

Avec 24 points, les Saints ne peuvent plus rattraper Everton (32), première équipe non relégable au classement. Il reste en effet deux matches à jouer et donc potentiellement six points points à prendre.

Après 11 saisons consécutives en Premier League, Southampton va donc retrouver l’antichambre du championnat anglais, le club du sud de l’Angleterre n’étant jamais parvenu à enrayer sa série infernale de résultats négatifs.

Southampton relégué, une question se pose dès lors côté belge : que va faire Roméo Lavia, encore titulaire ce samedi après-midi, cet été ? Accompagner sa formation en Championship ? Pus que probablement pas. Au vu de son talent et de son jeune âge (19), pas sûr qu’il accepte de s’éterniser loin du plus haut niveau.