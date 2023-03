South Park se moque de ChatGPT en l'utilisant pour écrire la fin d'un épisode

La série South Park est connue pour traiter des sujets de société avec beaucoup de second degré. Dans le 4e épisode de la saison 26, elle s'est attaquée à la place de l'intelligence artificielle.

On entend de plus en plus parler de ChatGPT, cette intelligence artificielle conversationnelle utilisée aussi bien par les élèves pour écrire leurs dissertations que par les couples en recherche d'inspiration pour faire leurs déclarations. D'autres s'en servent également dans un but plus ludique, comme la création de scénarios abracadabrants. South Park a repris ces différents types d'usage et les a détournées pour créer l'épisode 4 de la saison 26, comme l'évoque le Journal du Geek.

L'épisode commence avec une fille qui vante le romantisme de son petit-ami Clyde. Ces propos ne tombent pas dans l'oreille d'une sourde : Wendy, elle, en a marre d'attendre que son petit-ami Stan lui fasse la pareille. Celui-ci réagit à tous ses messages avec un emoji "pouce" et c'en est trop pour Wendy. Elle lui met un ultimatum : ou il fait des efforts, ou c'est fini entre eux. Stan décide de demander conseil à Clyde, qui lui révèle que l'auteur de ces déclarations n'est autre que... ChatGPT. Dans l'espoir de sauver sa relation, Stan télécharge l'IA et lui fait écrire des messages d'amour.

Il décide également d'avoir recours à l'application pour faire ses devoirs, et incite ses amis à faire de même, ce qui a le don d'attirer l'attention de leur professeur Mr Garrison. Il comprend que ses élèves font appel à ChatGPT, mais au lieu de les sanctionner, il décide de faire de même pour corriger ses copies.

Mais comme à chaque fois dans la série, les choses dégénèrent. Un technicien déguisé en aigle vient dans la classe pour trouver qui a triché et mène une enquête. Le voile est levé, tout le monde se confesse, sauf Stan qui refuse d'admettre la vérité. Il demande alors à l'intelligence artificielle d'écrire la fin de l'épisode, une dans laquelle il s'en sort sans conséquence. L'épisode se conclut avec une voix off lisant le scénario un peu simpliste créé de toute pièce par ChatGPT.

Les histoires de demain seront-elles toutes écrites par l'IA ? C'est une question que certains se posent, mais l'idée reste très peu probable. Récemment, le mangaka de One Piece avait tenté l'expérience pour concevoir la suite des aventures des personnages et en était sorti peu convaincu. Le robot conversationnel a de nombreuses fonctionnalités, sans pour autant atteindre le même niveau de créativité que les humains.