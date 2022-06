South Park : le film dérivé de la série culte bientôt sur Tipik !

Ce mercredi 8 juin à 20h05 Tipik vous propose un retour aux sources. "South Park, le film” sera diffusé pour votre plus grand plaisir. Au programme : voyage au Canada, humour satirique et parodie de nombreuses références de la pop culture. Attention : certaines scènes sont violentes à regarder. A sa sortie, le film était déconseillé aux mineur.e.s.

Sorti en 1999, South Park, le film plus long, plus grand et pas coupé propose un scénario dans la continuité de la série culte (et souvent controversée) portant le même nom. Il s’agit d’une comédie d’animation musicale et satirique américaine réalisée par Trey Parker. Le film parodie de nombreux films de Disney (comme la Belle et la Bête) ou des classique de la littérature (Les Misérables). Il caricature également de nombreuses personnalité à l’instar du milliardaire américain Bill Gates (fondateur de Microsoft).