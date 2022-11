"Soutenir les rêves des jeunes joueurs": Justine Henin lance son projet 'Jeunes Talents'

Cette académie qui se veut internationale ne sera pas uniquement ouverte aux joueurs belges mais "la volonté est d’accueillir aussi des joueurs de l’étranger, de mélanger les cultures et de nourrir cette ambition ensemble."

Cette ambition, c’est de mettre tout en œuvre pour permettre au tennis belge de briller dans les prochaines années, sans garantie de succès.

"On a besoin de continuer à voir ce tennis belge briller", acquiesce Justine Henin. "En ce sens, la victoire aux Masters d’Elise Mertens est une très belle victoire. On espère désormais qu’il y a des jeunes qui vont pousser derrière. Les fédérations, les structures, les clubs travaillent à l’éclosion de nouveaux jeunes talents. Mais je pense qu’on ne fabrique pas des champions, je pense que c’est le joueur qui est le moteur de son propre projet. On peut créer des environnements mais cela ne suffit pas toujours. Ce qu’il faut cultiver, c’est l’ambition, l’inspiration. Quand il y a des discours plus ambitieux, il faut les soutenir et il faut continuer à essayer de créer ce travail-là et soutenir le rêve de jeunes joueurs", a conclu la quadruple lauréate de Roland-Garros.