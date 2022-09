Soutenez les marcheurs dans leur challenge au profit de CAP48 !

Ces 24 et 25 septembre, de nombreuses personnalités de la RTBF ainsi que des marcheurs de toute la Wallonie se sont rassemblés afin de parcourir 100km en 30h au profit de CAP48.

Un défi de taille qui a pour but de sensibiliser le tout un chacun à la cause.

Envie de les soutenir ? Il n’est pas trop tard pour le faire !

On vous explique…