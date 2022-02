Soutenez l’arbre belge au concours de Arbre européen de l’Année 2022

L'Arbre de l'année est un concours créé en 2011 en République tchèque par l’association Nadace Partnerství. Il est organisé en collaboration avec ELO (European Landowners Organisation) avec une quinzaine de pays européens participants.

En 2021, le Séquoia géant, âgé de 200 ans, du Collège Notre Dame du Bonlieu à Virton a remporté le concours de l’Arbre belge de l’année. Il représente la Belgique au concours de l’Arbre européen de l’année.

Le séquoia est l'arbre emblématique du Collège Notre-Dame du Bonlieu. Il trône dans l'entrée d'honneur du Collège et a vu passer sous lui des milliers d'élèves. Il a été représenté dans une BD (La petite reine) d'un auteur emblématique de Gaume, Jean-Claude Servais. Sur le site, il y a bien d'autres arbres à mettre en lumière : un tilleul remarquable, un hêtre pourpre majestueux, un verger vestige de l'école agricole entretenu et rajeuni par l'équipe éducative, des noyers, des noisetiers et une jeune haie plantée en 2020 par les jeunes élèves afin de favoriser la biodiversité.