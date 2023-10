Soutenez CAP48 grâce aux Post-it et faites la différence !

Les fonds récoltés grâce à la vente de ces Post-it sont investis dans des projets et des initiatives qui améliorent la qualité de vie des personnes en situation de handicap et des jeunes en difficulté. Cap48 s’efforce de créer une société qui facilite l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux loisirs et à la culture pour tous. Si vous avez du temps à consacrer et que vous souhaitez vous impliquer davantage, rejoignez la grande famille des bénévoles de CAP48. Remplissez simplement le formulaire sur notre site, et nous vous recontacterons.