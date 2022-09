Sous-utilisé à Chelsea, inconstant en prêt : Batshuayi en quête de stabilité après 6 ans agités

De retour en Premier League 6 mois plus tard, il repasse immédiatement par la case prêt. C’est cette fois-ci à Crystal Palace. C’est la première fois que Batshuayi reçoit concrètement sa chance en Premier League et ses performances ne sont pas décevantes. Le Belge reprend en effet des couleurs avec 5 buts en 11 matches de championnat.

Il ne sera pourtant pas retenu par les Eagles qui préfèrent le voir repartir pour Londres. Il restera (enfin) une saison entière à Chelsea mais ne récoltera qu’une seule titularisation en Premier League…

Batshuayi l’a compris. Son avenir est loin de Chelsea… et de la Premier League. À nouveau prêté à Crystal Palace lors de la saison 2020-2021, 'Batsman' ne parvient plus à faire son trou. Relégué au rôle de remplaçant derrière les Ayew, Zaha et Benteke, il ne plantera que deux buts cette saison-là. Un bilan indigne d’un joueur capable de marquer 25 buts pour les Diables rouges.

C’est donc en Turquie que Batshuayi va poursuivre sa carrière. En aôut 2021, Chelsea prolonge son contrat d’un an pour pouvoir le prêter à Besiktas. Titulaire et attaquant incontournable, il va jouer 33 matches de championnat pour 14 buts et 5 assists.

Prolifique avec les Aigles Noirs, c’est finalement un autre club turc qu’il va convaincre : Fenerbahçe. Un club qui a enfin décidé d’investir et où – on l’espère – Batshuayi pourra trouver la stabilité dont il a besoin pour performer.