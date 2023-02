Sous-titres, doublage… Dans quelle langue regardons-nous la fiction et les documentaires ?

Dans quelle langue regardons-nous la fiction et les documentaires ? Dans Déclic, Hélène Maquet ouvre le débat avec Geneviève Maubille, professeure à l’UCLouvain et Marie-Line Landerwyn, comédienne de doublage, directrice artistique et adaptatrice.

La question est revenue dans les conversations au moment de la sortie de la série 1985 sur les tueurs du Brabant, série bilingue tournée en français et en néerlandais. Marie-Line Landerwyn, ayant travaillé sur la série, aborde la part que prend le doublage au sein de l’industrie cinématographique belge.

Geneviève Maubille remonte aux origines du doublage. "A l’époque on a d’abord opté pour le sous-titrage mais il y avait beaucoup d’analphabétisme. Le doublage s’est donc imposé pour cela mais aussi pour des raisons économiques. Les grands pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie qui pouvaient avoir un grand public ont opté pour le doublage qui est plus cher que le sous-titrage mais ils savaient qu’ils allaient pouvoir amortir."

Le doublage est très présent dans l’espace linguistique francophone. Geneviève Maubille revient sur ce contexte. "La Belgique francophone dépend de la France, et la France a opté pour le doublage dès les années 1930 […] pour défendre l’emploi des acteurs français. Elle avait aussi le budget pour investir dans le doublage. Une fois qu’on a fait un choix c’est très difficile de changer."

Le débat se penche aussi sur les différents doublages au sein d’une même langue, comme avec le français de France, le français de Belgique et le français québécois.

Pour la professeure de l’UCLouvain, le doublage tout comme le sous-titrage dénaturent l’œuvre mais "le public en est conscient et est partie prenante".