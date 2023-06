Sous-marins et fusées : pourquoi le tourisme de l’extrême est-il en vogue chez les ultra-riches ?

Après avoir reçu la lettre ouverte des 38 experts à Oceangate sur l’absence de contrôle scientifique indépendant de ses appareils, Stockton Rush avait répondu que les normes de l’industrie ralentissaient l’innovation. Il estime qu’il faut pouvoir innover sans s’encombrer des cadres normatifs.

Derrière cette attitude, on retrouve un mantra bien connu, partagé par les patrons de la tech qui font du tourisme spatial : "Move fast and break things" à savoir "Avancez vite et cassez les codes".

Le milieu de la tech, comme Mark Zuckerberg, compte donc outrepasser les normes pour innover. C’est exactement ce qu’il s’est passé avec les réseaux sociaux, avec le capitalisme de plateforme : on dépasse les normes très vite, sans se poser de questions, avant que la société n’en subisse les conséquences.

C’est ce cas de figure qui se présente avec les voyages de l’extrême comme celui du Titan Sub. Ils entraînent des opérations de secours totalement hors-norme. Ces opérations mobilisent des moyens gigantesques, militaires notamment, qui coûtent très cher. La zone de recherche s’étend sur 20.000 kilomètres carrés et descend potentiellement jusqu’à 4000 mètres de profondeur, soit un milieu terriblement hostile et mal connu. Ce sauvetage dépasse les compétences de la plupart des services, dont les outils employés ne sont parfois pas adaptés.