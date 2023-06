Sous-marin touristique disparu près du Titanic : qu’a-t-il pu arriver au Titan Sub ?

Les garde-côtes américains collaborent avec les forces canadiennes et le navire qui a amené le sous-marin sur place, le Polar Prince, ainsi qu’un autre du même armateur, l’Horizon Arctic. Des avions militaires C-130 américain et P8 Poseidon canadien, un sous-marin et des sonars sont mis en œuvre pour retrouver le Titan Sub, mais sans en trouver la moindre trace jusqu’à ce mardi matin.

Les recherches aériennes, infructueuses durant toute la journée, ont été suspendues pour la nuit.

Un espoir demeure, avec l’arrivée prochaine sur les lieux d’un véhicule téléguidé capable de descendre et d’opérer jusqu’à 6000 mètres sous l’eau et relié à un navire de contrôle à la surface par une sorte de cordon ombilical.

Le Titanic, une épave de plus de 100 ans localisée seulement en 1985

Parti pour son voyage inaugural de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, le plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l’eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard.

Sur les 2224 passagers et membres de l’équipage, près de 1500 ont péri.