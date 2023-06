Sous-marin touristique disparu près du Titanic : comment retrouve-t-on un engin à 4000 mètres de profondeur ?

"Pour localiser un objet sous l’eau, on utilise ce qu’on appelle la technique de l’écho sondage ou de l’échographie en vérité, c’est un peu comme aller faire une échographie", illustre Fabrizio Bucella, professeur de physique à l’ULB. "Sauf que là, vous repérez un objet sous l’eau et pas un objet dans votre corps. Cela se fait via un système que j’appelle le "ping-pong" : on va envoyer un signal – c’est le fameux signal Ping – dans plusieurs directions et à un moment donné, quand le signal est réfléchi par un objet, une partie de ce signal réfléchi revient et vous avez ce que j’appelle le "Ping réfléchi". Vu que la vitesse du son sous l’eau est relativement constante vous pouvez, avec la différence de temps entre l’envoi du signal et la réception du signal, déterminer à quelle distance se trouve l’éventuel objet que vous souhaitez localiser."

Ce système de "ping-pong" se fait à l’aide de bouées sonar, des espèces de bouées acoustiques qui sont lancées notamment par bateau ou par avion, dont les fameux avions canadiens P-3 Orion. Ce sont précisément ces appareils qui ont détecté des bruits sous l’eau mardi.